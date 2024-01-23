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Giriş Tarihi: 23.1.2024 19:22

Hatayspor ile Alanyaspor puanları bölüştü!

Hatayspor ile Alanyaspor puanları bölüştü!

Hatayspor ile Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan mücadelede 1-1 berabere kalarak puanları bölüştü. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasına gelen topu Aliti uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topa gelişine vuran Rivas, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

12. dakikada Görkem Sağlam, sol kanatta Rivas'ı gördü. Topla buluşan Rivas'ın ortası kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

24. dakikada Dadashov'un pasında sağ kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından sert vurdu. Meşin yuvarlak soldan auta gitti.

39. dakikada Alanyaspor etkili oldu. Topla buluşan Lezama'nın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Coelho'nun sert şutunu ise Erce Kardeşler yumrukla uzaklaştırdı. Devam eden atakta Hatay ekibi tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

54. dakikada Joelson Fernandes'in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Dadashov'un kafa vuruşu direkten döndü.

76. dakikada Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Lima'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

85. dakikada Görkem Sağlam'ın müdahalesinde ceza alanı içerisinde Lima'nın yerde kalmasıyla hakem beyaz noktayı gösterdi.

89. dakikada Oğuz Aydın penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

90+5. dakikada ceza alanı içerisine hareketlenen Oğuz Aydın'ın pasında Leroy Fer'in vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

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Hatayspor ile Alanyaspor puanları bölüştü!
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