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Giriş Tarihi: 23.1.2024 22:25

Pendikspor, 90'da 3 puanı Kasımpaşa'dan kaptı!

Pendikspor, 90’da 3 puanı Kasımpaşa’dan kaptı!

Süper Lig'in 22. haftasında Pendikspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı Pendikspor 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa, 6. dakikada Joher Rassoul'un kendi kalesine attığı golle öne geçti. Pendikspor bu gole 19. dakikada Umut Nayir ile cevap verdi. Kasımpaşa, 25'te bu kez Gökhan Gül ile 2-1 öne geçti. Pendikspor'da Mame Thiam 44. dakikada penaltıdan skoru 2-2 yaptı.

Pendikspor, 90. dakikada Thuram'ın attığı golle maçı 3-2 kazandı.

Bu sonucun ardından Pendikspor, 22 puana yükseldi. Kasımpaşa 29 puanda kaldı.

Pendikspor, bir sonraki haftada Alanyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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Pendikspor, 90'da 3 puanı Kasımpaşa'dan kaptı!
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