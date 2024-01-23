SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko hem atıyor, hem kaçırıyor

İsmail Kartal, Samsunspor maçının 70. dakikasında oyundan alırken el-kol hareketleriyle tepkisini gösterse de rakamlar Edin Dzeko'yu haksız çıkardı. 37 yaşındaki Bosnalı kaptan, 1-1 biten ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara alınmasına neden olan Samsun karşısında girdiği 5 pozisyonu harcadı. 16 golle takımının en skorer ismi olan ve Süper Lig gol krallığı yarışında zirvede yer alan Dzeko, toplamda 18 ataktan eli boş döndü.
ONU ICARDİ TAKİP ETTİ
Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı. Pozisyonu gole çevirme karnesi yüzde 17'de kalan Dzeko, bu değeriyle de ligdeki santrforlar arasında 16. basamağı gördü. Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro Icardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti. Dzeko bu sezon kullandığı 2 penaltının 1'ini de değerlendiremedi.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'DE YENİ GELİŞME
Bu arada Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için artık gün sayıyor. 27 yaşındaki milli stoperle her konuda anlaşan Sarı-Lacivertliler, tecrübeli oyuncunun da baskısıyla Atletico Madrid'in inadını kırmayı başarmıştı. Çağlar'ı kiralamayı kabul eden İspanyol ekibi, Fenerbahçe'den 2 milyon Euro kiralama bedeli istiyordu. Yapılan sıkı pazarlıklar sonucu bu rakam da düşürüldü. Resmi imzanın bugün veya yarın atılması bekleniyor.