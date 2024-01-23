SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Edin Dzeko hem atıyor, hem kaçırıyor

ONU ICARDİ TAKİP ETTİ

Tecrübeli oyuncu böylece ligin en çok gol fırsatı harcayan futbolcusu olarak ilk sırayı kimseye bırakmadı. Pozisyonu gole çevirme karnesi yüzde 17'de kalan Dzeko, bu değeriyle de ligdeki santrforlar arasında 16. basamağı gördü. Fenerbahçeli oyuncuyu; Galatasaray'dan Mauro Icardi (13) ile takım arkadaşı Dusan Tadic (11) takip etti. Dzeko bu sezon kullandığı 2 penaltının 1'ini de değerlendiremedi.