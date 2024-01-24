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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:23

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ve Kamerun, son 16 turunda

AA
Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal ve Kamerun, son 16 turunda

Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda son şampiyon Senegal ile Kamerun, son 16 turuna çıktı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun üçüncü ve son maçları oynandı.

Turnuvanın son şampiyonu Senegal, Abdoulaye Seck ve Iliman Ndiaye'nin golleriyle Gine'yi 2-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında ise 87. dakikaya 2-1 geride giren Kamerun, James Gomez (kendi kalesine) ve Christopher Wooh'un golleriyle Gambiya'yı 3-2 yenerek son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Son maçların ardından 9 puanlı lider Senegal'i 4'er puana sahip Kamerun ve Gine takip etti. Beşiktaşlı Omar Colley ve MKE Ankaragücülü Ali Sowe'un formasını giydiği Gambiya ise grup maçlarını puansız tamamladı.

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Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ve Kamerun, son 16 turunda
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