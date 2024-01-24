BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Domingos Duarte transferinde sona yaklaştı

Savunma hattında sıkıntılar yaşayan ve sezon başından bu yana soruna çare bulamayan Beşiktaş, Fernando Santos'un talebi doğrultusunda stoper transferinde önemli aşama kaydetti. Newcastle United'dan Jamaal Lascelles ile prensipte anlaşan, İngiliz ekibiyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, La Liga takımlarından Getafe'de oynayan Domingos Duarte'de sona yaklaştı.

Beşiktaş, Getafe forması giyen 28 yaşında ve 1.92 boyunda olan Portekizli stoper Domingos Duarte'yi bonservisiyle kadrosuna katmak için İspanyol ekibiyle büyük oranda anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'nun da istediği Domingos Duarte için Getafe ile 3 milyon bonservis bedeli karşılığında el sıkıştı. Anlaşmadaki son detaylarının da görüşülmesinin ardından Domingos Duarte'nin İstanbul'a gelmesi bekleniyor. (Sports Digitale)