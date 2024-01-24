Cezayir elendi, taraftarlar oteli bastı!

Afrika Uluslar Kupası, bu sezon yaşanan olaylarıyla adından söz ettiriyor. Saha içi kavgaları ve sürpriz skorlarıyla dikkat çeken turnuvada gündeme oturan bir olay daha yaşandı. D Grubu'nda bulunan Cezayir, son maçta organizasyona ilk kez katılım sağlayan Moritanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.