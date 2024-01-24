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Giriş Tarihi: 24.1.2024 13:52 Son Güncelleme: 24.1.2024 13:54

Cezayir elendi, taraftarlar oteli bastı!

Cezayir elendi, taraftarlar oteli bastı!

Afrika Uluslar Kupası'nda ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. D Grubu'nun son maçında tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Moritanya'ya 1-0 mağlup olan ve organizasyona veda eden Cezayir'de futbolcular, teknik ekip ve federasyon başkanına tepki geldi. Durumu kabullenemeyen taraftarlar, Cezayir Milli Takımı'nın konakladığı oteli bastı. İşte detaylar...

Afrika Uluslar Kupası, bu sezon yaşanan olaylarıyla adından söz ettiriyor. Saha içi kavgaları ve sürpriz skorlarıyla dikkat çeken turnuvada gündeme oturan bir olay daha yaşandı. D Grubu'nda bulunan Cezayir, son maçta organizasyona ilk kez katılım sağlayan Moritanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

TARAFTARLAR OTELİ BASTI: "AÇIKLAMA OLMADAN GİTMEYİZ"

Yaşanan bu durum sonrasında çılgına dönen bazı taraftarlar takımlarının konakladığı oteli bastı. Otele girmeye çalışan taraftarları güvenlik güçleri önlemeye çalışırken, bazı takım yetkililerinin de tartaklandığı görüldü.

Otel önünde bekleyen Cezayirli taraftarlar güvenliklere zor anlar yaşatırken, 'Futbolcu, teknik direktör veya Federasyon Başkanı açıklama yapmadan buradan gitmeyiz' tezahüratı yaptı. Kalabalık grup, geç saatlere kadar otel önünde bekledikten sonra olayların yatışmasıyla birlikte geri döndü

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Cezayir elendi, taraftarlar oteli bastı!
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