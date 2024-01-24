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Giriş Tarihi: 24.1.2024 11:16

GALATASARAY HABERİ: Bradley Locko için 8 milyon Euro istediler

GALATASARAY HABERİ: Bradley Locko için 8 milyon Euro istediler

Brest, Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Bradley Locko için 8 milyon Euro bonservis bekliyor.

Galatasaray bir süredir Fransa Ligue 1 ekibi Brest'in sol beki Bradley Locko ile görüşüyor. 21 yaşındaki oyuncu için bir başka Fransız ekibi Lille 6 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak Brest bu teklifi kabul etmedi. Fransızlar gelecek vadeden oyuncu için en az 8 milyon Euro'luk bir rakam talep ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın oyuncu satışı yapması halinde tekrar Locko transferini gündemine alacağı gelen haberler arasında... Fransız basınında yer alan habere göre; Türkiye Süper Ligi'ne sıcak bakmayan 21 yaşındaki sol bek oyuncusuna İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United talip oldu. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Locko, bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 1 asist kaydetti. (Fanatik)

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GALATASARAY HABERİ: Bradley Locko için 8 milyon Euro istediler
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