GALATASARAY HABERİ: Bradley Locko için 8 milyon Euro istediler

Galatasaray bir süredir Fransa Ligue 1 ekibi Brest'in sol beki Bradley Locko ile görüşüyor. 21 yaşındaki oyuncu için bir başka Fransız ekibi Lille 6 milyon Euro'luk teklif yaptı ancak Brest bu teklifi kabul etmedi. Fransızlar gelecek vadeden oyuncu için en az 8 milyon Euro'luk bir rakam talep ediyor.

Sarı-Kırmızılı takımın oyuncu satışı yapması halinde tekrar Locko transferini gündemine alacağı gelen haberler arasında... Fransız basınında yer alan habere göre; Türkiye Süper Ligi'ne sıcak bakmayan 21 yaşındaki sol bek oyuncusuna İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United talip oldu. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Locko, bu sezon forma giydiği 19 karşılaşmada 1 asist kaydetti. (Fanatik)