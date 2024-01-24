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Giriş Tarihi: 24.1.2024 17:57 Son Güncelleme: 24.1.2024 17:59

SON DAKİKA! Erden Timur'dan başkanlık ve transfer açıklaması

SON DAKİKA! Erden Timur’dan başkanlık ve transfer açıklaması

Son dakika haberleri... Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timur, son zamanlarda konuşulan başkanlık iddiaları ve transferler için flaş ifadeler kullandı.

Erden Timur'un açıklamaları şöyle:

"Başkanlığa aday değilim. Böyle bir şey olsa, aday olan insan iletişim kurar. Ben yoğunluktan üyelerle konuşamıyorum bile. Dursun ağabeyimizin devam etmesi gerekiyor çünkü devam etmesi gereken projeler var."

"Kış transfer dönemi kısıtlı bir dönem. Doğru bir adım atmanız lazım. O yüzden seçenek çok az. 1 veya 2 takviye yapacağız gibi görünüyor. Direkt ilk 11 için istediğimiz seviyede bir oyuncu bulursak transfer edeceğiz. Elimizdeki oyunculara sabır gösterince ne olduğunu görüyorsunuz. Çok değerli bir takımımız var."

"Trabzonspor maçından önce akşam yemeğinde oyuncularımıza bir sürpriz yaptık. Her tarafı karartıp geçen seneki şampiyonluk videolarını, kutlamaları gösterdik. Orada şunu söyledik. "Şampiyon olanlar, bu duyguyu yaşayanlar, bu duyguyu tekrar ancak yaşayınca bir daha hissedecek. Kendi kendine hissedilecek bir şey değil bu. Olamayanlar da ancak ve ancak yaşayınca öğrenecek. Ondan sonra Trabzonspor maçına çıktık."

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SON DAKİKA! Erden Timur'dan başkanlık ve transfer açıklaması
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