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Giriş Tarihi: 25.1.2024 11:28

Göztepe'de rota Emeka Eze'ye döndü

DHA
Göztepe’de rota Emeka Eze’ye döndü

Mame Diouf'tan istediği verimi alamayan Göztepe, sarı-kırmızılılar Başakşehir'in golcüsü Phillippe Keny'nin ardından Pendiksporlu Emeka Eze için de girişimlerine başladı.

Keny transferini bir türlü resmileştiremeyen Göztepe yönetimi, Eze transferinde Pendiksporlu kurmaylarla görüşmelerini hızlandırdı. Bu sezon Pendikspor'da sadece 3 maça çıkıp gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı oyuncunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.

Geçen sezon yine Süper Lig'de İstanbulspor forması giyen 27 yaşındaki Eze 15 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. İzmir ekibinin ayrıca yurtdışından da golcü oyuncuları takip ettiği, 1 hafta içinde forvet transferini tamamlayacağı bildirildi.

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Göztepe'de rota Emeka Eze'ye döndü
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