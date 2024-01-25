Göztepe’de rota Emeka Eze’ye döndü

Keny transferini bir türlü resmileştiremeyen Göztepe yönetimi, Eze transferinde Pendiksporlu kurmaylarla görüşmelerini hızlandırdı. Bu sezon Pendikspor'da sadece 3 maça çıkıp gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı oyuncunun da oynayabileceği bir takıma gitmek istediği kaydedildi.



Geçen sezon yine Süper Lig'de İstanbulspor forması giyen 27 yaşındaki Eze 15 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti. İzmir ekibinin ayrıca yurtdışından da golcü oyuncuları takip ettiği, 1 hafta içinde forvet transferini tamamlayacağı bildirildi.