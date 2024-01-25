Son dakika haberi: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Hojer, Emirhan, Mocsi, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Gaich
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Enis
Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.
Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.