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Giriş Tarihi: 25.1.2024 18:53 Son Güncelleme: 25.1.2024 18:54

Son dakika haberi: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Rizespor-Trabzonspor maçının tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Rizespor ile Trabzonspor Çaykur Didi Stadı'nda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Hojer, Emirhan, Mocsi, Taha, Olawoyin, Shelvey, Varesanovic, Zeqiri, Benhur, Gaich

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Enis

Ligde sahasında oynadığı son karşılaşmada Galatasaray karşısında 5-1'lik tarihi yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor önünde kazanarak moral bulmak istiyor.

Trabzonspor, 21. hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet ile 37 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 32 puanla 5. sırada bulunuyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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