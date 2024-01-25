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Giriş Tarihi: 25.1.2024 23:01 Son Güncelleme: 25.1.2024 23:06

TFF resmen açıkladı! Jehezkel ve Karzaev'e 8 maç men...

TFF resmen açıkladı! Jehezkel ve Karzaev’e 8 maç men...

PFDK, Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e ideolojik propaganda nedeniyle 8 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bitexen Antalyaspor'un İsrailli oyuncusu Sagiv Jehezkel ve RAMS Başakşehir'den ayrılan İsrailli Eden Karzev'e ideolojik propagandada bulunmaları nedeniyle 8'er maç men cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor ve Başakşehir kulüplerine de "İdeolojik propaganda" nedeniyle 97 bin 500'er lira para cezası uygulandı.

Kurul, Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a 39 bin, Galatasaray, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor ve Gaziantep FK'ye 112'şer bin, Trabzonspor'a 168 bin, VavaCars Fatih Karagümrük'e 200 bin, Bitexen Antalyaspor'a 168 bin lira para cezasına çarptırdı.

Ayrıca, Trendyol 1. Lig ekiplerinden, Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç'e 21 gün, Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Sakaryasporlu futbolcular Murat Cem Akpınar 3, Hasan Kılıç da 4 maçtan men cezası aldı.

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TFF resmen açıkladı! Jehezkel ve Karzaev'e 8 maç men...
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