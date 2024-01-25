Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yusuf Şimşek, Altay ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 25.1.2024 19:27

Yusuf Şimşek, Altay ile yollarını ayırdı

Yusuf Şimşek, Altay ile yollarını ayırdı

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, siyah-beyazlı kulüple yollarının ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trendyol 1. Lig'de mali ve sportif anlamda zor günler geçiren Altay'da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Teknik direktör Yusuf Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını duyurdu. 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı açıklamada Altay'a gelirken tek isteğinin kadronun korunması olduğunu belirterek, "Gelinen noktada Marco Paixao, Zeki Yıldırım Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah Efe Sarıkaya ve Eren Erdoğan'ın ayrılması benimde severek çalıştığım Altay'dan ayrılmama sebep oldu. Başta bütün oyuncu kardeşlerimi ve evlatlarıma, ekibime, tesis personeline teşekkürü borç bilirim. Bir büyük teşekkür de bizi kısa zamanda bağrına basan Büyük Altay taraftarına" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi!
SON DAKİKA | Murat Kurum dev projeleri açıkladı! İstanbul’a peş peşe müjdeler…Yeni metro, metrobüs, tünel...
İşte Reisi'nin Ankara ziyaretinin şifreleri... Bölgede dengeler değişiyor...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Biden kongreye F-16 mektubu yollamıştı... MSB'den flaş açıklama: Asıl yapılması gereken...
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı için flaş adım: Biden yönetimi harekete geçti
F-16’ları kime karşı kullanacağız?
A haber muhabirini darp edenlere dava açıldı: Hesap verecekler!
DEM’i şaşırtan Başak Demirtaş çıkışı
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yusuf Şimşek, Altay ile yollarını ayırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA