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Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:55

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a 19'luk sol kanat: Başar Önal

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a 19’luk sol kanat: Başar Önal

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın Hollanda 2. Lig ekiplerinden De Graafschap forması giyen Başar Önal'la ilgilendiği iddia edildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. ESPN Hollanda'nın haberine göre; Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal'ı takibe aldı.

Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi. 19 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ile 4 asist üretti. Başar Önal'ın De Graafschap ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a 19'luk sol kanat: Başar Önal
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