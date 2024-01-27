BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a 19’luk sol kanat: Başar Önal

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. ESPN Hollanda'nın haberine göre; Beşiktaş, De Graafschap forması giyen Başar Önal'ı takibe aldı.

Başar Önal, bu sezon De Graafschap formasını 24 maçta giydi. 19 yaşındaki sol kanat bu süreçte 7 gol ile 4 asist üretti. Başar Önal'ın De Graafschap ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 800 bin euro. De Graafschap altyapısında yetişen Başar Önal, 3 maça çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı.