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Giriş Tarihi: 27.1.2024 15:58

Erzurumspor, Manisa FK'yı deplasmanda yıktı

AA
Erzurumspor, Manisa FK’yı deplasmanda yıktı

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Manisa FK'yi 2-0 yendi.

Manisa FK 0 - 2 Erzurumspor FK

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 85 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Dokanovic, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz (Dk. 46 Sinan Osmanoğlu), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli, John Mary (Dk. 79 Sandro Lima)
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı (Dk. 90+2 Yakup Kırtay), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk Budak, Süleyman Koç (Dk. 58 Rosheuvel), Sefa Akgün (Dk. 58 Alican Özfesli), Özgür Sert (Dk. 75 Hasan Batuhan Artarslan), Muhammed Furkan Özhan (Dk. 90+2 Shala), Eren Tozlu

Goller: Dk. 34 John Mary (Kendi kalesine), Dk. 89 Rosheuvel (Erzurumspor FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 43 Muhammet Ensar Akgün, Dk. 90+4 Sertan Taşqın (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 69 Alberk Koç, Dk. 84 Dokanovic, Dk. 90 Burak Altıparmak (Manisa FK), Dk. 36 Sefa Akgün, Dk. 77 Rosheuvel (Erzurumspor FK)

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Erzurumspor, Manisa FK'yı deplasmanda yıktı
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