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Giriş Tarihi: 27.1.2024 16:21

Suudiler'den Karim Benzema'ya izin yok

Suudiler’den Karim Benzema’ya izin yok

Suudi patronlar, Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Avrupa'da bir kulübe transfer olmasını istemiyor. İki kulüp arasındaki sorun için çözüm arayışları devam ediyor.

Al Ittihad'da mutsuz olan ve ayrılmaya karar veren Karim Benzema'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Suudi patronlar, Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan ayrılıp Avrupa'da bir kulübe transfer olmasını istemezken, tarafları yatıştırmanın bir yolunu arıyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre; PIF (Suudi Arabistan'daki en büyük dört kulübün mali taahhütlerini yöneten kamu yatırım fonu), Karim Benzema'nın Al-Ittihad'dan ayrılmasına sıcak değil. Suudi patronlar, Kulüp ile oyuncu arasındaki problem için çözüm arıyor.

FUTBOLCULAR DA ETKİLENEBİLİR
Oyuncunun bu şekilde ayrılmasının Suudi Arabistan'ın imajına ciddi bir şekilde zarar vereceği görüşünde. Haberde ayrıca Arabistan'a gelen diğer futbolcuların da bundan etkilenebileceği ifade edildi. Suudiler, Avrupa'dan talipleri olan Fransız yıldızı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Al Ittihad'da 20 maça çıkan Benzema, 12 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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Suudiler'den Karim Benzema'ya izin yok
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