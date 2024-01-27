Xabi Alonso’dan Liverpool ve Klopp sözleri

Liverpool'da 9 sezondur menajerlik görevini yürüten Jürgen Klopp sezon sonu ayrılma kararı aldı. İngiliz devini yıllar sonra Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan Alman çalıştırıcı çok yorulduğu için ayrılık kararı aldığını duyurdu. Jürgen Klopp'un yerine Liverpool menajerliği için ilk aday gösterilen isim kulübün eski oyuncularından, şimdi Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso.

İspanyol teknik direktör bugün basın toplantısında Liverpool iddialarını yanıtladı. Bundesliga'nın 19. haftasında oynanacak Borussia Mönchengladbach maçı öncesi Xabi Alonso basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GELECEĞİN NE GETİRECEĞİNİ BİLEMEM"

Liverpool iddialarını sorulması üzerine Alonso, İngiliz devine gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirtirken, "Spekülasyonlar olması normal. Tüm odağım Leverkusen. Jürgen'in ayrılması benim için büyük bir sürpriz. Onun adanmışlığına ve başarılarına büyük saygım var. Ama ben burada mutluyum. Burada keyif alıyorum ve buradaki rekabeti seviyorum. Leverkusen'de yoğun ve güzel bir yolculuk var. Geleceğin ne getireceğini bilemem. Sonraki adımı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.