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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Yeni sağ bek Assignon!

Yeni sağ bek Assignon!

G.Saray, Boey’in yerine Rennes’in sağ bekini bonservisiyle alıyor. 23 yaşındaki futbolcu yakın zamanda İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak

Sacha Boey ile yollarını ayıran Galatasaray, Fransız futbolcunun yerini hemen dolduruyor… Sarı-kırmızılılar, Boey'i aldığı kulüp olan Rennes'den yine bir sağ bek transferi yapıyor. Lorenz Assignon için Fransız kulübüyle görüşmelere başlayan Cimbom, 5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşmaya çok yaklaştı. 23 yaşındaki Togo asıllı Fransız futbolcu da Boey'in gelişimi ve yaptığı transferden dolayı Galatasaray'da forma giymeyi çok istiyor. Hücum gücü yüksek seviyede olan Assignon'un, bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imzayı atması bekleniyor. Genç futbolcu bu sezon Rennes'de 20 resmi karşılaşmada ter dökerken 2 gol, 1 asist kaydetti.

KİMDİR?
Profesyonel kariyerine Rennes altyapısında başlayan ve bu kulüp dışında sadece 1 sezon kiralık olarak Bastia forması giyen Assignon 1.81 m boyunda. Hücum özelliğiyle öne çıkarken, savunma yönünden gelişme kaydetmesi gerekiyor. Sağ kanat bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Fiziki olarak Boey'e benzemesi de dikkat çekiyor.

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Yeni sağ bek Assignon!
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