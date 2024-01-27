Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı

FA Cup 4'üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47'nci dakikada Vardy, 72'nci dakikada Yunus Akgün ve 88'inci dakikada Praet'in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.