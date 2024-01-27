Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı
Giriş Tarihi: 27.1.2024 20:54

Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı

Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı

Milli futbolcu Yunus Akgün’ün forma giydiği Leicester City, FA Cup 4’üncü tur karşılaşmasında Birmingham City’i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

FA Cup 4'üncü Tur karşılaşmasında Leicester City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Rakibini 47'nci dakikada Vardy, 72'nci dakikada Yunus Akgün ve 88'inci dakikada Praet'in golleriyle 3-0 mağlup eden Leicester City adını bir üst tura yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, 81 dakika sahada kaldı.

YUNUS'UN İLK GOL SEVİNCİ

Milli futbolcu Yunus Akgün, Leicester City formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giyen ve bu maçlarda 2 asist yapan Yunus Akgün, Birmingham karşısında takımının ikinci golüe imza attı. Milli futbolcu, yeni takımıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Eren Erdem'den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek sözler: "CHP tarihinde bir ilk" dedi topa tuttu!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Partilerin pusuladaki yeri netleşti: AK Parti pusulada 1. sırada yer alacak
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
Murat Kurum'dan İstanbul'a dev projeler! Tek tek açıkladı: Gençlere 100 bin lira hibe, emeklilere 2 bin 500 lira yardım...
Başkan Erdoğan: İzmir'in tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum
CHP'li Battal İlgezdi istifa etti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek tasfiye ediliyor
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: 35 bin sağlık personeli alınacak
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Akgün gol attı, Leicester turladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA