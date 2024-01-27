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Giriş Tarihi: 27.1.2024 10:48

Zinedine Zidane'dan Cezayir'e ret

Zinedine Zidane’dan Cezayir’e ret

Djamel Belmadi ile yollarını ayıran Cezayir Milli Takımı'nda Zinedine Zidane sesleri yükseldi. Cezayir Futbol Federasyonu, Zinedine Zidane'a teklif götürdü. L'Equipe'in haberine göre Zidane, Cezayir Futbol Federasyonu'ndan aldığı teklifi reddetti.

Teknik direktörlük kariyerine Real Madrid'de başlayan Zinedine Zidane, İspanyol devinde kısa sürede kazandığı kupalarla dikkat çekmişti. Real Madrid ile 3'ü Şampiyonlar Ligi toplam 11 kupa kazanan Fransız teknik adam, başkent ekibindeki ikinci dönemini 30 Haziran 2021'de sonlandırmıştı. Zinedine Zidane bu tarihten sonra birçok teklif almasına karşın takım çalıştırmamıştı. 51 yaşındaki antrenör son olarak sürpriz bir teklif aldı.

Afrika Uluslar Kupası'na veda eden Cezayir'de Teknik Direktör Djamel Belmadi'ye teşekkür edilmişti. Cezayir Futbol Federasyonu, Belmadi'nin yerine göreve getirmek istediği isimlerden biri de Zidane'dı.

L'Equipe'in haberine göre Zidane, Cezayir Futbol Federasyonu'ndan aldığı teklifi reddetti. Haberde Zidane'ın daha önce Brezilya ve ABD'nin tekliflerini de geri çevirdiği hatırlatıldı. Cezayir'in diğer teknik direktör adayları ise Herve Renard, Vahid Halilhodzic, Vladimir Petkovic ve Jorge Sampaoli.

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Zinedine Zidane'dan Cezayir'e ret
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