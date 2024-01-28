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Giriş Tarihi: 29.1.2024 00:19

Fatih Terim'e zirve yarışında ağır darbe! Panathinaikos, rakibi PAOK'a kaybetti

DHA
Fatih Terim’e zirve yarışında ağır darbe! Panathinaikos, rakibi PAOK’a kaybetti

Yunanistan Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos, deplasmanda PAOK'a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla PAOK yeniden liderliğe yükselirken; Panathinaikos üçüncü sıraya geriledi.

Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi ilgilendiren maçta PAOK, Touba Stadyumu'nda Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'u ağırladı. Ev sahibi, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. PAOK'a galibiyeti getiren golleri 43 ve 56'ncı dakikalarda Kiril Vasilev Despodov kaydetti.

Konuk ekibin maçtaki tek golünü ise hafta başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve ilk maçına çıkan Anastasios Bakasetas 51'inci dakikada penaltıdan attı.

PAOK bu sonuçla 47 puanla ilk sıraya yükseldi. Ligde ikinci sırada 45 puanla AEK yer alırken, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos ise 44 puanla üçüncülüğe geriledi.

Öte yandan mücadelenin ilk yarısında PAOK'un bulduğu golün ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında çıkan tartışma büyümeden önlenirken teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş ve PAOK yardımcı antrenörü sarı kart gördü.

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Fatih Terim'e zirve yarışında ağır darbe! Panathinaikos, rakibi PAOK'a kaybetti
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