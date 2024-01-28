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Giriş Tarihi: 28.1.2024

İşte o plan!

İşte o plan!

“Bu sezon için ligde ve kupada başarı. Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak şekilde kadronun kurgulanması ve bunun sürdürülebilir hale getirilmesi.”

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında A takım ve altyapıyı birlikte organize ederek yeni dönem için adımlar attıklarını söyledi. Başkan Doğan, "Değişim ve dönüşümü üç aşamalı olarak planladık. Kısa, orta ve uzun vade hedefleri kapsamında A takımın bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda başarıya ulaşması, sezon sonu da gelecek yıl şampiyonluk kazanılacak şekilde kadronun kurgulanması ve o kadronun sezonlara yayılarak sürdürülebilir ve dönüştürülebilir hale gelmesi var" dedi.

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Altyapının da orta vadede oyuncu havuzuna katkı vermesini amaçladıklarını dile getiren Doğan, "Ben ve yönetim, neyin önemli olduğunun farkındayız. Taraftarlara 90 dakika boyunca heyecan yaşatan, bordo mavili renkleri gören, dostlara gurur veren, rakiplere korku salan bir futbol ekolü oluşturmak için çabalıyoruz. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımanın peşindeyiz" diye konuştu. Ertuğrul Doğan, TFF'nin yeni yayın ihalesi sürecini doğru yönetmesini çok önemsediğini de sözlerine ekledi.

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