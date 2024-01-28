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Giriş Tarihi: 28.1.2024 15:32 Son Güncelleme: 28.1.2024 15:41

Son dakika: Süper Lig'de Başakşehir'den inanılmaz geri dönüş! Piatek alev aldı...

Son dakika: Süper Lig’de Başakşehir’den inanılmaz geri dönüş! Piatek alev aldı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Konyaspor evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Maça hızlı başlayan Konyaspor, Prip'in arka arkaya bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıya daha etkili başlayan RAMS Başakşehir müthiş bir geri dönüşe imza attı ve golcüsü Piatek'in attığı 3 golle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'i 23. haftasında Konyaspor, RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Konyaspor'un 2-0'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda daha etkili taraf olan Başakşehir, Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek'in attığı 3 golle müthiş bir geri dönüşe imza attı ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada orta saha çizgisinde yapılan baskıda topu kazanan Cicaldau, Çikalleshi'ye aktardı. Topla birlikte ceza içine giren Çikalleshi pasını Prip'e verdi. Prip'in sağ çaprazdan uzak köşe vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada Konyaspor'un ön alanda yaptığı baskıda topa sahip olan Moreno sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Çikalleshi meşin yuvarlağın üzerinden atlayarak Prip'e gitmesini sağladı. Prip müsait pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

25. dakikada orta sahada gelişen atakta Nzonzi, topu ceza sahası içine giren Prip'e gönderdi. Prip vuruşunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı kurtardı.

35. dakikada Dubois pasında sağ taraftan ceza sahası içine giren Deniz'in vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

55'inci dakikada Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

61'inci dakikada topla ceza sahasına giren Emirhan, Metehan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Oyun devam ederken hakem Alper Akarsu, 'VAR' izlemesi sonucu penaltı noktasını gösterdi.

67'nci dakikada Başakşehir, penaltı vuruşuyla aradaki farkı 1'e indirdi. Penaltı vuruşunu kullanan Piatek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

79'uncu dakikada Başakşehir, beraberliği yakaladı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında ceza sahasında yatarak kafa vuruşu yapan Piatek, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2

85'inci dakikada Uğurcan'ın ceza sahası dışından şutu üstten auta çıktı.

87'nci dakikada sol kanattan Emirhan'ın ortasında ceza sahasında topa yükselen Piatek'in kafa vuruşunda kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Defans topu uzaklaştırdı.

90+1 Başakşehir, Piatek'in golüyle skoru belirledi. Josef'in pasında ceza sahasında topu önünde bulan Piatek'in şutunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu:2-3

Karşılaşma Başakşehir'in 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

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Son dakika: Süper Lig'de Başakşehir'den inanılmaz geri dönüş! Piatek alev aldı...
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