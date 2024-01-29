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Giriş Tarihi: 29.1.2024 08:53

Kocaelispor deplasmanda Altay'ı devirdi

AA
Kocaelispor deplasmanda Altay’ı devirdi

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, Altay'ı 2-0 yendi.

Altay 0 - 2 Kocaelispor

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yunus Dursun, Azad İlhan, Arif Dilmeç

Altay: Mustafa Çalışkan, Sefa Özdemir, Ceyhun Gülselam, Eren Erdoğan (Dk. 87 Ali Kızılkuyu), Murat Uluç (Dk. 59 Yusuf Tekin), Salih Sarıkaya (Dk. 86 Enes Yetkin), Murat Berkan Demir (Dk. 68 Arda Gezer), Mehmet Gündüz (Dk. 87 Nurettin Küçükdeniz), Kuban Altunbudak, Onur Efe, Özgür Özkaya
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik, Candeias (Dk. 86 Barış Alıcı), Beridze (Dk. 77 Cem Ekinci), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Vukovic (Dk. 72 Amaral), Sheydayev (Dk. 72 Kouakou), Yusuf Abdioğlu, Tanque (Dk. 86 Fofana)

Goller: Dk. 78 Tanque, Dk. 90+6 Kouakou (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Murat Uluç, Dk. 71 Salih Sarıkaya (Altay), Dk. 40 Sheydayev (Kocaelispor)

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Kocaelispor deplasmanda Altay'ı devirdi
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