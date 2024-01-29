Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Michael Frey yeni takımına imzayı attı
Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:45

Michael Frey yeni takımına imzayı attı

Michael Frey yeni takımına imzayı attı

İngiltere Championship takımlarından Queens Park Rangers, Antwerp'ten Michael Frey'i kadrosuna kattığını açıkladı. Frey bir dönem Fenerbahçe forması giymişti.

Queens Park Rangers, Michael Frey transferini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Frey'in bonservisiyle Transfer olduğu belirtilirken sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Frey, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. QPR büyük bir tarihe, güzel bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. QPR'ın ilgisini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım." dedi.

"TRANSFERDEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ"
QPR CEO'su Christian Nourry ise transferden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Nourry açıklamasında, "Birçok ligde ve ülkede kendini kanıtlamış bir golcü. Takıma harika bir katkı sağlıyor. Ayrıca Michael'ın çabaları olmasaydı bu transfer mümkün olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

BU SEZON SÜRE ALAMADI
Fenerbahçe'den 2021'de Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke'de kiralık olarak geçirdi. Sezonun bitmesinin ardından Antwerp'e dönen Frey, bu sezon forma giyemedi. Kariyeri boyunca 429 maçta süre alan Frey, bu maçlarda 151 gol ve 48 asist kaydetti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
SON DAKİKA | İBB Başkan adayı Murat Kurum A Haber'de açıkladı: İstanbullulara müjdeler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara’da kooperatif mağdurları bir araya geldi: 20 yılda bir arpa boyu yol alınmadı
Türkiye'nin illerinden kaç tanesinin adı sesli harfle başlar?
Başak Demirtaş, ‘kurtarıcı’ İmamoğlu’nu strese soktu
İkiz kulelerin sırrı çözülmeden ABD’ye de dünyaya da huzur yok
Gayrettepe - Kağıthane Metro Hattı açılıyor! Bakan Uraloğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: Devamsızlığa af yok
Eşime çok âşığım çocuğuma onun adını verdim
ARKADAŞINA GÖNDER
Michael Frey yeni takımına imzayı attı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA