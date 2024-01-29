Michael Frey yeni takımına imzayı attı

Queens Park Rangers, Michael Frey transferini duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Frey'in bonservisiyle Transfer olduğu belirtilirken sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Frey, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. QPR büyük bir tarihe, güzel bir stadyuma ve harika taraftarlara sahip. QPR'ın ilgisini duyduğumda gerçekten çok heyecanlandım." dedi.

"TRANSFERDEN DOLAYI MUTLULUK DUYUYORUZ"

QPR CEO'su Christian Nourry ise transferden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Nourry açıklamasında, "Birçok ligde ve ülkede kendini kanıtlamış bir golcü. Takıma harika bir katkı sağlıyor. Ayrıca Michael'ın çabaları olmasaydı bu transfer mümkün olmayabilirdi." ifadelerini kullandı.

BU SEZON SÜRE ALAMADI

Fenerbahçe'den 2021'de Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olan Michael Frey, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Schalke'de kiralık olarak geçirdi. Sezonun bitmesinin ardından Antwerp'e dönen Frey, bu sezon forma giyemedi. Kariyeri boyunca 429 maçta süre alan Frey, bu maçlarda 151 gol ve 48 asist kaydetti.