Okan Buruk’tan galibiyet sonrası transfer sözleri!

"SACHA BOEY İNANILMAZ BİR HİKAYE YAZDI"

Alman ekibi Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey için sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Sacha Boey, Türk futbol tarihinin rekor fiyatla gitti. Bunda emeği geçen herkesi tebrik etmek gerekiyor. En büyük pay burada Sacha Boey'un. Çok çalıştı, çok emek verdi. İnanılmaz bir hikaye yazdı. İnşallah orada da başarılı olur" dedi.

Orta sahada çok fazla oyuncusu olduğunu söyleyen Okan Buruk, "Değiştirerek kullanıyoruz. Çok fazla üst üste maç oynuyoruz. Sadece fiziksel değil, mental yorgunlarla oluyor. Özellikle iç saha maçları kolay değil. Maçlar da çok kritik şekilde gitti. Ana düşüncemiz yapacağımızın transferler, ilk plan sağ beki, sol beki çok acil bir şekilde almamız gerekiyor. Transfer devam ediyor, birçok fırsat çıkabilir. Avrupa'ya 2'sine kadar yazabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

"ASSİGNON ADI GEÇEN OYUNCULARDAN BİRİ"

Sacha Boey'un transferini beklemediklerini, planlı bir şey olmadığını aktaran Buruk, "Angelino da yeni Roma'ya gitti. Yabancı kontenjanınızı açmamız için oyuncuların gitmesi gerekiyor. Bu süreçte hep hazırlıklarımız var. Bu hazırlıklar da başka takımlara gidiyor, takımda tutmak isteyen oluyor. Assignon da orada adı geçen oyunculardan biri. Direkt net bir görüşmemiz olmadı. Ayın 2'sine kadar yapacağımız transferin son 4 günü. Yarından sonra hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Başkanımız da bu anlamda bize destek veriyor. Yönetim kurulumuzu aynı şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu 4 günde bize basamak atlatacak oyuncu bulunur. Elimizdeki kadroyu kullanmaya devam edeceğiz. En azında birer tane oyuncu almak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"BU DÖNEMDE AÇIKÇASI BAŞKA OYUNCU KAYBI İSTEMİYORUM"

Barış Alper Yılmaz'ın her bölgede oynamasından dolayı değerinin arttığını belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bu da önemli bir şey futbolcu için. Her oynadığı bölgeye adapte oluyor. Şu anda kadromuzdan bu tür oyuncuların ayrılmasına izin vermeyiz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli. Birçok oyuncumuza teklif gelecek. Şu andaki kadromuzu korumak istiyorum. Oyuncu sayımız azaldı. Afrika Kupası devam ediyor, orada da oyuncularımız var. Bu dönemde açıkçası başka oyuncu kaybı istemiyorum" dedi.