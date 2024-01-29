TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Bakasetas’ın yerine Miranchuk

Afrika Uluslar Kupası, sakatlıklar ve ayrılıklar nedeniyle kadro genişliğini kaybeden Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Başkan Ertuğrul Doğan, "1 sağ bek, 2 orta saha ve 1 forvet istiyoruz" diyerek transfer fitilini ateşlemişti. Shakhtar Donetsk'in 24 yaşındaki sağ beki Konoplya için girişimlerini sürdüren Karadeniz devinin hedefindeki orta saha da ortaya çıktı: Anton Miranchuk.

24 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Rusya Premier Liga takımı Lokomotiv Moskova'da forma giyen 28 yaşındaki yıldız için bordo mavili yönetim girişimlere başladı. Ancak bu futbolcuyu Beşiktaş'ın da istediği dile getirildi. Bordo-Mavili kulüp yöneticilerinin ilk etapta 1.85 boyundaki 10 numaranın menajeri ile temas kurduğu ve şartlarını sorduğu dile getiriliyor.

Rus kulübünden yılda 2.4 milyon euro maaş alan tecrübeli futbolcudan indirime gitmesi istendi. Moskova ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Miranchuk, küçük bir bonservis bedeli ile alınabilir. Taraflar arasında görüşmeler devam ediyor. Bu sezon Lokomotiv Moskova forması ile 24 maça çıkan, 4 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Miranchuk'un Karadeniz devine sıcak baktığı belirtiliyor. (Fotomaç)