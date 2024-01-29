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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:21

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Magnus Mattsson hamlesi

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’dan Magnus Mattsson hamlesi

Trabzonspor'da 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha Magnus Mattsson ismi gündeme geldi. Abdullah Avcı'nın da bu transfere onay verdiği aktarıldı.

Bakasetas'ın ardından orta sahada eksikliği gidermek isteyen Trabzonspor'un scout ekibinin radarına takılan isimlerden biri Magnus Mattsson oldu. 24 yaşındaki Danimarkalı 10 numara, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de forma giyiyor.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç futbolcu ile Kopenhag da ilgileniyor. Mattsson'un bonservis değeri 3 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Nijmegen formasıyla 21 maçta 12 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. Avcı'nın da 1.74 boyundaki futbolcuya onay verdiği ifade ediliyor. (Fotomaç)

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'dan Magnus Mattsson hamlesi
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