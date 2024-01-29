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Giriş Tarihi: 29.1.2024 10:50

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Brezilyalı isim: Christian Cardoso

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Brezilyalı isim: Christian Cardoso

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un orta sahaya Athletico Paranaenseli Christian Cardoso'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Abdullah Avcı'nın istediğiyle transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da listeye Athletico Paranaenseli Christian Cardoso tekrardan girdi. Sezon başında kadrosuna Brezilyalı oyuncuyu katmak isteyen Fırtına, devre arasında da devreye girdiği iddia edildi.

Trabzonspor daha önce de gündeme gelen Christian Cardoso için yeniden harekete geçti. Süper Lig devi Trabzonspor, gündemine aldığı Christian Cardoso'yu sezon başında da kadrosuna katmak istemiş daha sonra bonservis konusunda anlaşamayınca transfer iptal olmuştu.

Kariyerinde 162 maça çıkan Christian Cardoso, bu maçlarda 21 gol atarken 5 asist yapma başarısı elde etti. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 7 milyon Euro... (Fanatik)

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Orta sahaya Brezilyalı isim: Christian Cardoso
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