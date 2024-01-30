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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:39

Atletico Madrid, genç yıldız Arthur Vermeeren'i kadrosuna kattı

Atletico Madrid, genç yıldız Arthur Vermeeren’i kadrosuna kattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Belçikalı genç yıldız Arthur Vermeeren'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Bu sezon iyi bir performans çizen LaLiga devi transferde hareketli günler geçiriyor. Çağlar Söyüncü'yü Fenerbahçe'ye kiralayan Atletico Madrid, orta sahasını genç yıldız Belçikalı Arthur Vermeeren'i kadrosuna kattı.



Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada genç futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Enrique Cerezo, Belçikalı milli orta saha oyuncusuna yeni formasını hediye etti." denildi.

ARTHUR VERMEEREN KİMDİR?

Futbol kariyerine Belçika'nın Lierse SK'nın altyapısında başlayan Vermeeren, sonrasında Antwerp'e transfer oldu. 2022/23 sezonunda Antwerp'te A Takıma yükselen Vermeeren, bu sezon 32 maçta forma giydi.

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Atletico Madrid, genç yıldız Arthur Vermeeren'i kadrosuna kattı
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