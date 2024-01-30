Atletico Madrid, genç yıldız Arthur Vermeeren’i kadrosuna kattı





Atletico Madrid tarafından yapılan açıklamada genç futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "Başkanımız Enrique Cerezo, Belçikalı milli orta saha oyuncusuna yeni formasını hediye etti." denildi.

ARTHUR VERMEEREN KİMDİR?

Futbol kariyerine Belçika'nın Lierse SK'nın altyapısında başlayan Vermeeren, sonrasında Antwerp'e transfer oldu. 2022/23 sezonunda Antwerp'te A Takıma yükselen Vermeeren, bu sezon 32 maçta forma giydi.