Beşiktaş’ta acı son! Bireysel hatalar can yakıyor...

Son 3 maçta sadece 1 puan alabilen Beşiktaş, yine bireysel hataların kurbanı oldu. 1-0 kaybedilen Sivasspor deplasmanında da benzer bir senaryoyla karşılaşan siyah-beyazlılar, Colley'nin rakibe kaptırdığı topa kaleci Ersin'in de dikkatsizliği eklenince sahadan yenilgiyle ayrılıp eksi 4 derecede buz kesti.
10 HATANIN 9'U GOLE DÖNÜŞTÜ
Geçici isimler dahil bu sezon 5'inci teknik direktörü Fernando Santos ile çalışan Beşiktaş'ta oyuncuların da dengesi şaştı. 7 farklı futbolcusu 23 karşılaşmada toplamda 10 hata gerçekleştirdi. Bunların 9'u gole dönüşürken, 1 penaltıyı Mert kurtardı. Kartal'ın 13 puanı buhar olup gitti.
KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI
Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı. File bekçilerinden Mert Günok-Ersin Destanoğlu ikilisi, 2'şer kez gole neden oldu. Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı.