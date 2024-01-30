Beşiktaş’ta acı son! Bireysel hatalar can yakıyor...





KALECİLERİ İKİŞER KEZ TAKIMI YAKTI

Özellikle kaleciler ve defans hattında oynayan futbolcular takımın başını yaktı. File bekçilerinden Mert Günok-Ersin Destanoğlu ikilisi, 2'şer kez gole neden oldu. Stoper Amartey, kademe hatasıyla golü yedirirken Zaynutdinov da arkadaşına uydu. Devre arasında yolların ayrıldığı savunmacı Bailly yaptığı 2 penaltıyla zoru başarırken, orta saha Hadziahmetovic ve sol bek Masuaku da 1'er defa sahneye çıkıp aynı hatayı tekrarladı.