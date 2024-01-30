Empoli’den M’Baye Niang için sürpriz teklif!

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a, M'Baye Niang için transfer teklifi geldi. Relevo'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi Empoli, 29 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Empoli'nin Niang transferi için 250 bin euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü. Bu sezon ödeme sıkıntısı çeken Adana Demirspor'da Younes Belhanda, Kevin Rodrigues, Badou N'Diaye ve Jonas Svensson gibi isimlerle devre arasında yollar ayrılmıştı. Adana Demirspor'da bu sezon 20 maça çıkan Niang, 8 kez gol sevinci yaşadı.