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Giriş Tarihi: 30.1.2024 08:57

Şanlıurfaspor evinde Boluspor'a yenildi

AA
Şanlıurfaspor evinde Boluspor’a yenildi

Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında Boluspor, deplasmanda ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor 0 - 1 Boluspor

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Cumali Bişi (Dk. 72 Abdullah Aydın), Thill (Dk. 72 Tolga Ünlü), Barış Ekincier (Dk. 80 Aldair), Landel, Marco Paixao, Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 61 Harris), Semih Karadeniz, Barış Gök
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 89 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Avramovski, Batuhan İşçiler, Diarrassouba (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Anıl Koç

Gol: Dk. 50 Avramovski (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 83 Oulare, Dk 90 Anıl Koç (Boluspor), Dk. 90 Barış Gök, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)

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Şanlıurfaspor evinde Boluspor'a yenildi
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