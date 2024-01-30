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Giriş Tarihi: 30.1.2024 11:34 Son Güncelleme: 30.1.2024 11:47

Son dakika haberi: Beşiktaş transferde coşu! 3 imza birden...

Son dakika haberi: Beşiktaş transferde coşu! 3 imza birden...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Ligdeki kötü gidişin Sivasspor karşılaşmasıyla devam etmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, transferde gaza bastı. Siyah beyazlıların 3 yıldız futbolcuyu renklerine bağlamaya çok yakın olduğu belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de önceki gün Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 3. maçında da kayıp yaşayan Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fernando Santos'un etkisi kısa sürdü. Bir an önce yeni transferleri bekleyen Santos, bu konuda yönetimden görüşmelerin hızlandırılmasını talep etti.

Buna ek olarak son karşılaşmaların ardından başkan Hasan Arat ve yönetiminin de taraftarın tepkisinin hedefi olmasının ardından idareciler, çalışmalara tam gaz verdi.

LASCELLES İLE ANLAŞMA TAMAM

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Jamaal Lascelles'la anlaşan Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Sezon sonuna kadar olan kontratı konusunda alcaklarının bir bölümünü artı bonservisini talep eden 30 yaşındaki futbolcu, Newcastle'la pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal, 3,5 yıllık sözleşme imzalamak için İngiliz stoperi bekliyor.

DUARTE DE BİTEBİLİR!

Beşiktaş, stoper transferi konusunda İspanya La Liga ekibi Getafe'den Domingos Duarte için de girişimlerini hızlandırdı. 28 yaşındaki savunmacıyla Flamengo'nun da ilgilenmesi sonrasında temaslarını artıran yönetim, Lascelles'in Newcastle'la beklenen sürede sözleşmesini fesh edememesi halinde rotasını Duarte olarak belirlemesi ve bu transferi bitirmesi bekleniyor.

ANDRE RAMALHO'DAN YEŞİL IŞIK

Hollanda Ligi ekibi PSV'nin formasını giyen 31 yaşındaki stoper Andre Ramalho, takımdan ayrılmaya ve transfere yeşil ışık yaktı. Beşiktaş'la beraber aynı zamanda Brezilya'dan Internacional'in de istediği deneyimli savunmacı, "Sözleşmemin sonuna geldim. Henüz yenileme konusunda bir konuşma yapılmadı. Dolayısıyla kariyerim için bir sonraki adımın ne olacağını dikkatlice analiz etmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş transferde coşu! 3 imza birden...
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