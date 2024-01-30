Yeşil Burun Adaları, çeyrek final biletini Ryan Mendes’in golüyle aldı

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın son 16 turu karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları ile Moritanya, Felix Houphouet-Boigny Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 88'inci dakikasında Yeşil Burun Adaları penaltı kazandı.
Penaltı vuruşunda Fatih Karagümrük forması giyen Ryan Mendes, meşin yuvarlağı filelere gönderek ülkesini 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca Yeşil Burun Adaları, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Yeşil Burun Adaları'nda galibiyet golünü kaydededen Ryan Mendes 90 dakika sahada kalırken; MKE Ankaragücü formasını terleten Garry Rodrigues ise 72'nci dakikada oyuna dahil oldu.