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Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:18

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Lincoln Henrique'ye 2 talip var

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Lincoln Henrique’ye 2 talip var

Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'ye 2 talip çıktı. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor. Ankaragücü de Lincoln Henrique için Kanarya'ya teklif yaptı.

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye 2 talip birden çıktı. Kanarya'nın eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile ilgileniyor. Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 25 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Başkent ekibi, Fenerbahçe'ye Brezilyalı oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak. (Sports Digitale)

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Lincoln Henrique'ye 2 talip var
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