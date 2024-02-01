FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent’in sözleşmesi dondurulabilir

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'in sözleşmesini dondurabilir. Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci yarısında TFF'ye bildireceği 14 kişilik yabancı listesinde Kent'e yer vermeyi düşünmüyor. 27 yaşındaki futbolcuya ve menajerine, takımda kalması durumunda sözleşmesinin dondurulma ihtimali olduğu iletildi.

Kent'in adı, Başakşehir, Cardiff City ve Hull City gibi ekiplerle anılmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözlşemesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (Haber Global)

