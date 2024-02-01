Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'in sözleşmesi dondurulabilir
Giriş Tarihi: 1.2.2024 14:30

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'in sözleşmesi dondurulabilir

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent’in sözleşmesi dondurulabilir

Fenerbahçe, 14 yabancı listesinde Ryan Kent'e yer vermeyi düşünmüyor. İngiliz yıldıza, takımda kalması durumunda lisansının dondurulma ihtimalinin olduğu iletildi.

Fenerbahçe, sezon başında kadrosuna kattığı Ryan Kent'in sözleşmesini dondurabilir. Sarı-Lacivertliler, ligin ikinci yarısında TFF'ye bildireceği 14 kişilik yabancı listesinde Kent'e yer vermeyi düşünmüyor. 27 yaşındaki futbolcuya ve menajerine, takımda kalması durumunda sözleşmesinin dondurulma ihtimali olduğu iletildi.

Kent'in adı, Başakşehir, Cardiff City ve Hull City gibi ekiplerle anılmıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 15 maçta 1 gol atan ve 2 asist yapan 27 yaşındaki futbolcunun, sarı-lacivertliler ile sözlşemesi 2027 yılına kadar devam ediyor. (Haber Global)

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Ryan Kent'in sözleşmesi dondurulabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA