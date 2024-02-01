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Giriş Tarihi: 1.2.2024 10:43 Son Güncelleme: 1.2.2024 11:17

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif

SPOR SERVİSİ
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif

Brezilya basını, Palmeiras'ın Tete için Galatasaray'a 8 milyon Euro önerdiğini yazdı.

Galatasaray'ın bir oyuncusuna daha önemli düzeyde transfer teklifi geldi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Palmeiras, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tete'yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı futbolcu için Aslan'a 8 milyon Euro teklifin iletildiği bildirildi.

Galatasaray ise bu öneriye henüz bir cevap vermedi. Tete, sezon başında Cimbom'a bedelsiz transfer olmuştu. Ayrıca oyuncuyla Bahia ve Flamengo gibi ekiplerin de ilgilendiği aktarıldı. Tete bu sezon 28 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Tete’ye 8 milyon Euro’luk teklif
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