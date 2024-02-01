Hakem notlarında yabancı devrimi! Puanların yüzde 50’si yurt dışından

MAÇLAR BİTİNCE LİNK ATILACAK!

Sahadaki hakemlerin notlarında TFF, MHK ile beraber devrim niteliğinde bir karara imza atıyor. ÖNCE ESKI NOT SISTEMINI HATIRLAYALIM;

Sahadaki hakemin performansını iki gözlemci yüzde 35'er olarak belirliyordu. Bunlardan biri stattan maçı izleyen, diğeri televizyondan karşılaşmayı seyreden gözlemciydi. Yüzde 30 da maçın tartışmalı 5 pozisyonu için tüm gözlemcilere gönderilen ankete verilen oydu. Bu puanlama sistemi değişecek. 26. haftadan itibaren yeni uygulama şöyle olacak; 10 yabancı eski hakem, gözlemci notlarının yüzde 50'sine etki edecek. Bu ünlü hakemler İngiltere, Portekiz, Hollanda, Almanya, Kuzey İrlanda, İspanya gibi ülkelerden olacak. Maça giden gözlemci yüzde 30, TFF bünyesindeki gözlemcilerden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notların etkisi yüzde 20 olacak. Maçlar bittikten sonra yabancı 10 gözlemciye karşılaşmaların linkleri atılacak. Daha sonra onlardan rapor istenecek. Sistem böyle çalışacak. Eski sistemde karşılaşmayı televizyondan izleyerek hakem notlarına yüzde 35 katkı veren gözlemcilerse artık sadece hakemlere koçluk yapacak. Hafta içinde buluşup, beraber maç izleyip pozisyonlar üzerinden bire bir analizler gerçekleştirecekler.

DÖRT FARKLI RENK UYARI VERİYOR

Yarı otomatik sistemde futbolcuların yakınlığı, uzaklığı gibi kriterler ekranda 4 farklı renkle uyarıyı veriyor. Yeşil; futbolcular yakın ama ofsayt değil, Turuncu; futbolcular birbirine yakın ama ofsayt, Mavi; ofsaytta oyuncu var ama top ona gelmiyor, Kırmızı; net ve açık bir ofsayt.

KONUŞMALAR YAYINLANACAK AMA...

Merak edilen diğer bir konu VAR konuşmalarının yayınlanması… Bununla ilgili test çalışmaları yapılmış... Önümüzdeki günlerde maçlardan sonra kamuoyunun merak ettiği VAR odası ile hakem arasındaki görüşmeler açıklanacak. Ama sadece tartışmalı pozisyonlar.. Konuşmanın bütününün yayınlanması söz konusu olmayacak.