TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına’da Tim Folcarelli sesleri

Trabzonspor ara transfer döneminin son günlerinde kadrosunu güçlendirmek için atağa geçti. Yönetim, Fransa 2. Lig ekibi Ajaccio forması giyen orta saha Tim Jabol-Folcarelli için resmi temaslara başladı.

Scout ekibinin keşfettiği ve teknik ekibin de onayladığı 24 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmeler devam ediyor. Ajaccio Sportif Direktörü Johan Cavalli yaptığı açıklamada, "Kapıyı çalanlar var ama Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyoruz" demişti. Genç futbolcunun kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

YA HAMSIK YA MENDY TARZI

Daha önce Fransa 2. Ligi'nde Angers'ten aldığı Batista Mendy'den son derece memnun olan bordo-mavililer, yine aynı ligden bir transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Folcarelli; merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev yapabiliyor. 1.87 boyundaki futbolcu bu sezon 22 maçta 2 gol 4 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, orta sahaya yapılacak takviye için daha önce "Ya Hamsik ya Mendy tarzı potansiyelli isimler transfer etmeye çalışacağız" demişti. Bordo mavililer, transferi bir an önce istiyor.

BOTHEIM, MALMÖ'YE GİTTİ

Karadeniz devinin gündeminde yer alan Norveçli Erik Botheim, İtalya ekibi Salernitana'dan ayrılarak İsveç ekibi Malmö'ye transfer oldu. Bordo-mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için devreye girmiş ancak istenen bonservis bedeli nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. (Fotomaç)