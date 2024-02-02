Barcelona Başkanı Joan Laporta’dan Pep Guardiola yanıtı

Xavi ile sezon sonunda yollarını ayıracak Barcelona'da Teknik Direktör arayışları sürüyor. La Liga'daki Villareal yenilgisinin ardından düzenlenen basın toplantısında görevinden ayrılacağını açıklayan Xavi'nin yerine kimin geçeceğiyle ilgili birçok isim gündeme gelirken Joan Laporta, bu isimler arasında Pep Guardiola'nın yer almadığını söyledi.

"BUNU HAK ETMİYOR"

İspanya'da yayın yapan RAC1'e verdiği röportajda Pep Guardiola'yla görüştüğünü belirten Laporta, "Manchester City ile sözleşmesi var ve buna saygı duyulmasını istiyor. Onunla konuştum ve planlarını iyi biliyorum" dedi.

Laporta, Hansi Flick'le ilgili soruya, "Bunu Deco'ya sorun. Ben bu konuda yorum yapmayacağım. Herhangi bir teknik direktörle konuşmadım" yanıtını verdi. Xavi'nin ayrılış kararıyla ilgili süreci anlatan Laporta, "Xavi bana ayrılmanın en iyisi olduğunu ve istifa ettiğini söyledi. Xavi'yle sezon sonuna kadar devam etmek istiyorum. Onu kovmayacağım çünkü bunu hak etmiyor. Ona güveniyoruz" dedi.