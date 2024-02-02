FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dördüncü transfer harekatı: Robert Bozenik

Edin Dzeko ve Mich Batshuayi'nin yanına bir forvet daha eklemek isteyen sarı lacivertliler için flaş bir transfer iddiası geldi. Fotomaç'ın haberine göre Kanarya, 24 yaşındaki Slovak golcü Robert Bozenik ile ilgileniyor. Haberde, Portekiz ekibi Boavista'da kiralık olarak forma giyen bonservisi Feyenoord'da bulunan 1.88 m boyundaki sağ ayaklı santrforu La Liga ekibi Sevilla ve Fenerbahçe'nin takip ettiği kaydedildi.

Robert Bozenik, Boavista'da bu sezon 22 maçta sahaya çıkarken 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Slovakya Milli Takımı'nda 36 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı. Kariyerinde Zilina, Feyenoord, Fortuna Düsseldorf ve Boavista formalarını giyen Robert Bozenik'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)