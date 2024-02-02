GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan’a Francisco Moura için ret

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sol bek hamlesi için yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Famalicao forması giyen Francisco Moura için teklif yaptı.

Galatasaray'ın 500 bin euro kiralama bedeli ve "sezonun geride kalan resmi maçlarının en az %25'inde ilk 11 oynarsa: zorunlu satın alma 2.5 milyon Euro olarak devreye girer" maddesi içeren bir teklif yaptığı öğrenildi.

Ancak Famalicao'nun bu teklifi reddettiği öne sürüldü. 24 yaşındaki Portekizli sol bek, bu sezon Famalicao formasıyla çıktığı 24 maçta 2 gol 4 asist kaydetti. (Sports Digitale)