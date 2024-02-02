GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Serge Aurier, tam Aslan’ın dişine göre

Sacha Boey'i Bayern Münih'e satan G.Saray'ın yeni sağ beki Serge Aurier oldu. Başkan Dursun Özbek'in bonservis bedeli ödemeden transfer yapma kararı sonrasında Fildişili oyuncuya yönelen sarı-kırmızılılar, ikna sürecini olumlu geçti. Bu sezonun başında Nottingham Forest'a bonservis ödenmeden alınan 32 yaşındaki sağ bek için G.Saray da bedel ödemeyecek. Futbolcuya ise sezonun kalan bölümü için 650 bin Euro verilecek. Bu transferde en dikkat çekici detay ise opsiyon lehinin G.Saray'da olması. Sezon sonuna kadar yapılan sözleşmeye göre Cimbom, isteği halinde 2024- 25 sezonunda da yola devam edilebilecek.

AVUKATI GELDİ, KENDİSİ GEÇİKECEK

Aurier, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için avukatını İstanbul'a gönderdi ve sözleşmesi hazırlandı. Fildişili sağ bekin ismi UEFA listesine eklenecek. Fildişi Sahilleri ile Afrika Kupası'nda bulunan Aurier'in gelişi belirsiz… Yarın Mali ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan 32 yaşındaki sağ bek, turu geçmeleri halinde 7 Şubat, finali görmeleri durumunda ise 11 Şubat sonrasında dönüş yapacak. Bu süreçte G.Saray'ın sırasıyla Samsun, Bandırma (6 Şubat), Başakşehir (10 Şubat), Sparta Prag (15 Şubat) maçları var.

ZAHA İKNA ETTİ

Aurier transferinde sarı-kırmızılıların Fildişili oyuncusu Wilfried Zaha başroldeydi. Milli takımın kaptanlığını da yapan Aurier, Zaha'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gelmeye ikna oldu. Öte yandan Fildişili oyuncu, Tottenham'da forma giydiği dönemden Ndombele ile de yakın arkadaşlığı bulunuyor.

KARDEŞ ACISI YAŞADI

- Fildişi Sahili'nde 1992'de doğan ve iç savaş sonrası Fransa'ya göç eden bir ailenin çocuğu olan Aurier'in gerçek babası Leon Gbizie eski bir futbolcu. Annesi ve babasının ayrılmasının ardından annesinin yeni eşinin soyadı olan Aurier'i kullanmaya başladı.

- PSG forması giyerken Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrasında Twitter'dan yaptığı hakem yorumları nedeniyle UEFA'dan 3 maç ceza aldı.

- Bir sosyal medya platformunda PSG'deki hocası Blanc ve takım arkadaşı Zlatan İbrahimovic için söylediği sözler için özür dilemek zorunda kaldı.

- 2016'da Paris'te gece kulübü çıkışında kaza yaptı ardından da bir polise hakaret edip tartıştı. 2 ay hapis cezası verilen dava sonrasında ayrıca 600 Euro da kaza cezası aldı.

- PSG'deki dönemi sonrası 25 milyon Euro'ya 2017'de Tottenham'ın yolunu tuttu.

- 2020'de futbolcu olan erkek kardeşi Christophe Aurier, Fransa'nın Toulouse kentinde silahlı saldırıda karnından vuruldu ve hayatını kaybetti.

- Tottenham'da çalıştığı eski hocası Mourinho için ise "İlk başta onu öldürmek istedim. Sonra onu sevdim, karakteri bana benziyor" dedi.