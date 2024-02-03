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Giriş Tarihi: 3.2.2024 12:37

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Malang Sarr müjdesi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal’a Malang Sarr müjdesi

Chelsea'de forma giyen başarılı oyuncu Malang Sarr, bir süredir Fransız ekipleriyle görüşme halindeydi ancak bu transfer gerçekleşmedi. Avrupa'da transfer penceresinin kapanması sonrasında Beşiktaş, bu transferde avantajlı takım halinde geldi.

Ara transfer dönemini hareketsiz geçiren Beşiktaş, stoper hattında temas halinde oldukları birçok isimden sonuç alamamıştı. Beşiktaş Camiası'nın tepkisini çeken bu durumu tersine çevirmek için Avrupa'da transfer döneminin sona ermesini bekleyen idareciler atağa kalktı. Son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldız oyuncusu için girişimlerde bulunan idareciler, ara transfer penceresinin kapanmasının ardından avantajlı hale geldi.

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Portekizli hocası Fernando Santos'un raporu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlı ekip, transfer konusunda ince eleyip sık dokuyor ve bu kapsamda, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperini kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veriyor.

Kartal, Fransız ekibi Le Havre'la anlaşan Malang Sarr'ın, transfer evraklarının yetişmemesi sonrasında tek alıcı olarak masada kaldı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaşlı idareciler, kendi belirledikleri şartlarda bu transferi tamamlamayı amaçlıyor. Kartal; Premier Lig ekibi Chelsea'nin yıldızını transfer ederek stoper bölgesini güçlendirmeyi hedefliyor. (Fanatik)

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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'a Malang Sarr müjdesi
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