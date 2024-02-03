GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Tete’nin gitmek istediği takım belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray'a bonservissiz şekilde gelen ve büyük umutlarla kadroya dahil edilen Tete, beklenen performansa henüz ulaşamadı. Cim Bom, gelen teklifleri değerledirmeye alırken yıldız ismin de gitmek istediği takım belli oldu. Bahia, Galatasaray forması giyen Tete ile ilgileniyor. Tete de Bahia'ya gitmek istiyor. Şartlar oluşursa transferde gelişme yaşanabilir.

Galatasaray, Tete için herhangi bir bonservis bedeli ödemedi. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcu bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 27 maça çıktı. 2 kez rakip fileleri havalandıran Tete, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. (Ajansspor)

