Hull City, play-off hattına girdi

İngiltere Championship'in 30. haftasında Hull City, sahasında Millwall ile karşı karşıya geldi.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve ligde play-off yarışı veren Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan mücadeleye 11'de başladı. Turuncu-siyahlılar, 5. dakikada Jaden Philogene-Bidace'in ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kazandı. Bu sonuçla Hull City, ligde üst üste 2. galibiyetini elde ederek puanını 45'e yükseltti. Ligde 6. sıraya çıkan Hull City, play-off hattına da girmiş oldu. İngiliz ekibinin yeni transferi Abdulkadir Ömür ise yedek kulübesinde bulunurken, maçta süre alamadı.

Turuncu-lacivertliler, bir sonraki hafta Swansea City'yi konuk edecek.