TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

Fransa 2. Lig ekiplerinden Ajaccio ise Folcarelli'yi kadrosunda tutma konusunda direniyor. Daha önce Mendy'yi transfer ederken de aynı sorunu yaşayan Trabzon, bu oyuncu için ısrarlı olduğunu kulübe aktardı. Yönetim kurulunun hedefi, bu iki transferi bitirmek...