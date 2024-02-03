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Giriş Tarihi: 3.2.2024 12:57 Son Güncelleme: 3.2.2024 13:57

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

YUNUS EMRE SEL
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai

Trabzonspor, sağ bek ve orta saha transferlerini gerçekleştirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Adaylar Nice'den Youcef Atal ve Ajacciolu Tim Jabol-Folcarelli...

Trabzonspor, transferdeki suskunluğunu sağ bek Youcef Atal ve orta saha Tim Jabol-Folcarelli'yi kadrosuna katarak sonlandırmak istiyor. Nice, Atal'ı bırakmaya sıcak bakarken oyuncunun maaş beklentisinin yüksekliği nedeniyle görüşmeler uzadı.

Fransa 2. Lig ekiplerinden Ajaccio ise Folcarelli'yi kadrosunda tutma konusunda direniyor. Daha önce Mendy'yi transfer ederken de aynı sorunu yaşayan Trabzon, bu oyuncu için ısrarlı olduğunu kulübe aktardı. Yönetim kurulunun hedefi, bu iki transferi bitirmek...

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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Youcef Atal ve Folcarelli için yoğun mesai
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