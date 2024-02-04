Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşıyor: Güç yarışı

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden, 1'inden de beraberlikle ayrılan Beşiktaş, taraftarının desteğiyle çıkacağı karşılaşmada Trabzonspor'u devirme hesapları içinde.Oyuncularını uyaran teknik direktör Fernando Santos, bugünkü maçı bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirterek kazanıp çıkışa geçmelerini söyledi.BEŞİKTAŞ'TA 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart görmeleri halinde Kayserispor mücadeledesinde forma giyemeyecek.Trabzonspor da kara bulutları dağıtmak için Beşiktaş maçını milat olarak görüyor.Karadeniz ekibinin başında Beşiktaş'a karşı hiç kaybetmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, takımıyla yaptığı son toplantıda,derken, deplasmanda agresif bir oyunla galibiyet istedi.Trabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında olan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Kupası'ndan dönen Trezeguet ise takımdaki yerini alacak.