Beşiktaş ile Trabzonspor Dolmabahçe’de kozlarını paylaşıyor: Güç yarışı

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR
Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kaybeden, 1'inden de beraberlikle ayrılan Beşiktaş, taraftarının desteğiyle çıkacağı karşılaşmada Trabzonspor'u devirme hesapları içinde. Bu sezon büyük maçlarda yüzü gülmeyen, son 3 mücadelede gol dahi atamayan Kara Kartal, hem kötü gidişatı bitirmek hem de üçüncülük iddiasını güçlendirmek istiyor.
Oyuncularını uyaran teknik direktör Fernando Santos, bugünkü maçı bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirterek kazanıp çıkışa geçmelerini söyledi.
BEŞ OYUNCU SARI KART SINIRINDA
BEŞİKTAŞ'TA 5 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde kart ceza sınırında bulunuyor. Necip Uysal, Gedson Fernandes, Daniel Amartey, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Demir Ege Tıknaz, sarı kart görmeleri halinde Kayserispor mücadeledesinde forma giyemeyecek.
FIRTINA SERT ESECEK
Trabzonspor da kara bulutları dağıtmak için Beşiktaş maçını milat olarak görüyor. Ligde son 4 maçında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavili ekip, kazanarak üçüncülüğü korumanın peşinde.
Karadeniz ekibinin başında Beşiktaş'a karşı hiç kaybetmeyen teknik direktör Abdullah Avcı, takımıyla yaptığı son toplantıda, "Ayağa kalmanın zamanı geldi"
derken, deplasmanda agresif bir oyunla galibiyet istedi.
TREZEGUET TAKIMA GERİ DÖNÜYOR
Trabzonspor'da Afrika Kupası nedeniyle milli takımlarında olan Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek. Orsic, Hüseyin Türkmen ve Benkovic'in de sakatlıkları bulunuyor. Afrika Kupası'ndan dönen Trezeguet ise takımdaki yerini alacak.