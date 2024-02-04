Beşiktaş yenilgisi sonrası transfer sözleri! sabah.com.tr sordu: Abdullah Avcı cevapladı...

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili ekip, karşılaşmayı 2-0 kaybederek ligde üst üste 4'üncü mağlubiyetini yaşadı.

Abdullah Avcı, "Şampiyonluktan sonra Hamsik ayarında tecrübeli bir orta saha sıkıntısı çekiyor. Sizce bu sıkıntı giderilecek mi? Buraya transfer yapılacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şampiyonluklardan sonra böyle süreçler yaşanabiliyor. Bir daha şampiyon olursan aynı şeyleri bir daha uygulamazsın. Önemli olan organizasyonu doğru yapabilmek. Ulaşılabilir hedefleri doğru anlatılabilmektir.

Marek Hamsik, benim çalıştığım en özel oyunculardan bir tanesi. Sahada antrenör gibi, karakteri, oyun aklı... Özel bir oyuncu. Her zaman böyle oyuncular çıkmıyor. Böyle oyuncuları dahil edebilirsek muhakkak karşılığını alacağız."