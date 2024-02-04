Boey oyuna girdi Bayern geri döndü

Bayern Münih, sahasında Mönchengladbach'ı geriden gelip 3-1 devirirken G.Saray'dan Bavyera ekibine transfer olan Sacha Boey, takımıyla ilk maçına çıktı. 35'te Elvedi'nin golüyle şoka giren Bayern, 45'te Pavlovic'in klas vuruşuyla eşitliği buldu: 1-1. Boey, 62. dakikada oyun girdi, 8 dakika sonra Harry Kane takımını öne geçirirken gol öncesi Boey, rakibin kritik bir atağını engelledi.
86'da Sane'nin ortasına iyi yükselen Matthijs de Ligt skoru belirledi: 3-1. Fransız sağ bek sahada kaldığı 28 dakikada 2 top çalmanın yanı sıra 5 ikili mücadelenin 2'sini kazanırken %80 pas isabetiyle öne çıktı.